Захарова призвала не впадать в фобии из-за зумеров

Стереотипы о зумерах объясняются вечным вопросом отцов и детей, не стоит впадать в эти фобии. Молодое поколение способно привнести новаторские подходы в дипломатии, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Старшее поколение сокрушалось во все времена. В наш период сокрушались, что мало читают. Сейчас - что мало общаются очно. Давайте не будем впадать в эти фобии», - призвала Захарова в комментарии для 360.ru на ПМЭФ.

Она отметила, что не стоит заранее сомневаться в способностях зумеров стать хорошими дипломатами. По ее словам, в разные эпохи существовала своя дипломатия, и новое поколение дополнит ее собственным новаторством.

«Будет и новая дипломатия, новые ее участники. Соответственно, новое поколение дополнит это своим же собственным новаторством», — заключила Мария Захарова.

Ранее дипломат удивила зрителей чемпионата по баскетболу в Ижевске своим обращением с мячом. Ее навыки вызвали бурю аплодисментов.