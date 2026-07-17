ВЦИОМ: Путин получил 71% доверия от опрошенных россиян

Президенту РФ Владимиру Путину доверяет 71% опрошенных россиян, а одобряют его работу на посту - 65,1%. Об этом сообщил ВЦИОМ, ссылаясь на проведенный опрос населения с 6 по 12 июля.

Согласно исследованию Фонда общественное мнения (ФОМ) с 10 по 12 июля, деятельность президента одобряют 66%, а доверяют ему - 67%. Работу председателя правительства Михаила Мишустина положительно оценили 49% опрошенных, а кабинета министров - 41%. В опросе ВЦИОМ деятельность Мишустина и правительства положительно оценили 47,3% и 45,6% соответственно.

«ФОМнибус» провел опрос среди граждан РФ 18 лет и старше. Выборка составила 1500 человек.

Ранее стало известно, что, согласно исследованию ВЦИОМ, около 50% россиян считают, что крепкая семья является главной ценностью. Для 76% опрошенных создание семьи, рождение и воспитание детей входят в число важнейших жизненных целей.