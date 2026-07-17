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ВС РФ за неделю поразили 24 морских судна, используемых в интересах ВСУ

Удалось поразить 14 сухогрузов, три морских парома, два контейнеровоза, танкер, плавучий док, килекторное судно и два катера.
17-07-2026 13:15
© Фото: Минобороны России

Минобороны России сообщило о нанесении огневого поражения 24 судам, используемым в интересах украинских боевиков. Удары по ним наносились с 11 по 17 июля, уточнили в МО РФ.

За этот период удалось поразить 14 сухогрузов, три морских парома, два катера, такое же количество контейнеровозов, танкер, плавучий док и килекторное судно. Также поражались объекты инфраструктуры портов Одесса, Черноморск, Южный и Днепро-Бугский.

Отмечено, что за эту неделю Вооруженные силы России нанесли по объектам в зоне проведения специальной военной операции 19 групповых ударов. 

Ранее российское оборонное ведомство показало уничтожение украинского безэкипажного катера недалеко от торговых судов. Уточняется, что это произошло в акватории Черного моря

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#Черное море #катера #танкер #Плавучий док #Контейнеровозы #Огневое поражение #сухогрузы #морские суда #Килекторное судно
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