МО РФ показало уничтожение украинского БЭК у торговых судов в Черном море

Минобороны России продемонстрировало видео с ликвидацией украинского безэкипажного катера (БЭК). На заднем плане видны торговые суда.

Также в подборке можно наблюдать и другие БЭК, которые уничтожают российские военнослужащие. Уточняется, что все происходит в акватории Черного моря.

Из сопроводительного текста к видео, предоставленного российским оборонным ведомством, следует, что, по крайней мере, часть катеров уничтожена при помощи барражирующих боеприпасов «Ланцет».

Ранее МО РФ показывало кадры ликвидации украинского безэкипажного катера «Сарган-2» при помощи ударного беспилотника «Герань». Отмечено, что в тот раз все тоже происходило в Черном море.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.