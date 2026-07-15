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МО РФ показало уничтожение украинского БЭК у торговых судов в Черном море

В подборке продемонстрировано поражение нескольких безэкипажных катеров противника. По крайней мере, часть из них ликвидирована при помощи «Ланцетов».
15-07-2026 17:37
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России продемонстрировало видео с ликвидацией украинского безэкипажного катера (БЭК). На заднем плане видны торговые суда. 

Также в подборке можно наблюдать и другие БЭК, которые уничтожают российские военнослужащие. Уточняется, что все происходит в акватории Черного моря.

Из сопроводительного текста к видео, предоставленного российским оборонным ведомством, следует, что, по крайней мере, часть катеров уничтожена при помощи барражирующих боеприпасов «Ланцет».

Ранее МО РФ показывало кадры ликвидации украинского безэкипажного катера «Сарган-2» при помощи ударного беспилотника «Герань». Отмечено, что в тот раз все тоже происходило в Черном море.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#беспилотники #спецоперация #Черное море #катера #уничтожение #море #ланцет #БЭК #Безэкипажные катера #Катера-камикадзе
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