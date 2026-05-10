МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Трамп назвал имена своих «идеальных» преемников

Глава Белого дома подчеркнул, что это «ни в коем случае не означает», что он поддерживает обоих кандидатов.
Владимир Рубанов 12-05-2026 10:07
© Фото: CNP, AdMedia, Global Look Press

Президент США Дональд Трамп предположил, что вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио могли бы составить «команду мечты» на предстоящих президентских выборах 2028 года. Об этом он сказал на ужине в Розовом саду в честь Недели национальной полиции.

«Звучит отлично для бюллетеня - Джей Ди и Марко», - сказал Трамп.

Глава Белого дома подчеркнул, что это «ни в коем случае не означает», что он поддерживает обоих кандидатов. Однако он отметил, что «это звучит как кандидат в президенты и кандидат в вице-президенты».

Рубио ранее уже баллотировался в президенты в 2016 году, но остановил кампанию после поражения на праймериз от Трампа. После этого он вернулся в сенат и работал там, пока не присоединился ко второй администрации Трампа. Вэнс, в свою очередь, был сенатором, прежде чем Трамп пригласил его в свою команду.

Пока ни один из них не заявил о намерении участвовать в президентской гонке. Однако в декабре глава Госдепартамента сообщил Vanity Fair, что поддержит Вэнса, если тот решит баллотироваться.

В апреле издание Politico писало, что в Белом доме Рубио все чаще рассматривают как серьезного претендента на президентский пост в 2028 году, хотя Вэнс по-прежнему остается фаворитом. Financial Times отмечала, что Рубио мог намеренно избегать участия в решении вопросов войны США с Ираном, чтобы не нести ответственности за возможные неудачи.

Переговоры с Тегераном ведет вице-президент. Собеседники газеты уточнили, что Рубио не хочет возглавлять эту работу, чтобы не оказаться в центре возможных провалов. Кроме того, газета отмечала, что Рубио получил столько должностей, что стал известен как «секретарь всего».

Следующие выборы президента США состоятся в ноябре 2028 года. По итогам мартовского опроса Конференции консервативных политических действий (CPAC), популярность Марко Рубио заметно возросла - с 3% в 2025 году до 35%. Рейтинг вице-президента Джей Ди Вэнса, напротив, упал до 53%, что на 8% меньше, чем в 2025 году.

#в стране и мире #сша #Выборы #Дональд Трамп #кандидаты #Марко Рубио #джей ди вэнс
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Боевая подготовка призывников
2
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
3
Морской политех
4
Беспилотинки. Мировые тренды
5
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
6
Главное управление боевой подготовки
7
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
8
Подводный флот России. 120 лет
9
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
10
Броневики СВО. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 