Трамп назвал имена своих «идеальных» преемников

Президент США Дональд Трамп предположил, что вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио могли бы составить «команду мечты» на предстоящих президентских выборах 2028 года. Об этом он сказал на ужине в Розовом саду в честь Недели национальной полиции.

«Звучит отлично для бюллетеня - Джей Ди и Марко», - сказал Трамп.

Глава Белого дома подчеркнул, что это «ни в коем случае не означает», что он поддерживает обоих кандидатов. Однако он отметил, что «это звучит как кандидат в президенты и кандидат в вице-президенты».

Рубио ранее уже баллотировался в президенты в 2016 году, но остановил кампанию после поражения на праймериз от Трампа. После этого он вернулся в сенат и работал там, пока не присоединился ко второй администрации Трампа. Вэнс, в свою очередь, был сенатором, прежде чем Трамп пригласил его в свою команду.

Пока ни один из них не заявил о намерении участвовать в президентской гонке. Однако в декабре глава Госдепартамента сообщил Vanity Fair, что поддержит Вэнса, если тот решит баллотироваться.

В апреле издание Politico писало, что в Белом доме Рубио все чаще рассматривают как серьезного претендента на президентский пост в 2028 году, хотя Вэнс по-прежнему остается фаворитом. Financial Times отмечала, что Рубио мог намеренно избегать участия в решении вопросов войны США с Ираном, чтобы не нести ответственности за возможные неудачи.

Переговоры с Тегераном ведет вице-президент. Собеседники газеты уточнили, что Рубио не хочет возглавлять эту работу, чтобы не оказаться в центре возможных провалов. Кроме того, газета отмечала, что Рубио получил столько должностей, что стал известен как «секретарь всего».

Следующие выборы президента США состоятся в ноябре 2028 года. По итогам мартовского опроса Конференции консервативных политических действий (CPAC), популярность Марко Рубио заметно возросла - с 3% в 2025 году до 35%. Рейтинг вице-президента Джей Ди Вэнса, напротив, упал до 53%, что на 8% меньше, чем в 2025 году.