Никарагуа разорвала дипломатические отношения с Италией

Правительство Никарагуа объявило о расторжении дипломатических отношений с Италией. Об этом сообщил МИД страны, заявление которого приводит портал El19 Digital.

«В свете необоснованных, агрессивных и безответственных заявлений министра иностранных дел Итальянской Республики Антонио Таяни, который оскорбил народ и правительство Никарагуа, мы уведомляем правительство Италии, и в частности министра Таяни, о разрыве всех дипломатических отношений с правительством Италии», - говорится в тексте.

Ранее Таяни предъявил претензии властям Никарагуа за то, что они предоставили политическое убежище осужденному террористу «Красных бригад» Алессио Казимирри.

«Красные бригады» замешаны в убийстве бывшего премьер-министра Италии Альдо Моро в 1978 году. Террористы заблокировали кортеж премьера и расстреляли охрану. Использовали автоматы FNAB-43 и Beretta M12. Огневой контакт длился 20 секунд. Моро не пострадал при нападении, был похищен и потом убит.

Ранее Таяни отменил визит в США после высказываний главы Белого дома Дональда Трампа о нынешнем премьере Италии Джордже Мелони.