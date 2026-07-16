Гексакоптеры с ИИ вскоре появятся в распоряжении российских бойцов

Военкор Zvezdanews сообщает - подразделения группировки «Восток» готовят плацдарм для броска на Славянск и наступают западнее Красного Лимана. В этом районе за последние несколько дней российской беспилотной авиацией сожжено порядка 250-ти единиц вражеской техники, ликвидировано 100 боевиков. И это силами всего лишь восьми расчётов БПЛА - число полетов наших дронов и их дальность кратно увеличилась.

На снятых с нашего дрона кадрах - печальная судьба украинского пикапа, водитель которого увидел российский беспилотник, запаниковал и на полном ходу врезался в столб на трассе в окрестностях Красного Лимана. После столкновения боевик выжил и попытался убежать, но оператор заранее знал, куда именно - спокойно облетел дорогу с другой стороны и встретил всушника, которому на этот раз уже не повезло. Так Бойцы 9-ого инженерно-саперного полка 25-ой армии обрывают логистику и лишают снабжения группировку противника. Помимо точечных атак один из самых эффективных способов - дистанционное минирование.

Дрон «Медуза», укомплектованный сразу тремя минами, отправляется за Красный Лиман. Хотя летать наши бойцы сейчас могут на большие расстояния, в том числе, в довольно глубокие тылы противника, каждый запуск беспилотника сопряжен с большим риском. В первую очередь для бойца, который готовит дрон к полету и устанавливает его на пусковую точку.

Все это происходит максимально быстро. Вся подготовка происходит в укрытии -остаётся только выбежать, быстро поставить машину, убежать в безопасное место, дать отмашку пилоту, и дрон уже в воздухе.

Украинская разведка тоже не дремлет, поэтому, ради выполнения задач бойцы зачастую игнорируют нависшую над ними угрозу. Над местом работы постоянно кружит вражеский разведчик. Но поставленную задачу надо выполнять.

Последние несколько месяцев операторы 9-ого инженерно-саперного полка летают только на беспилотниках собственного производства. Дроны, сделанные от и до своими руками, идеально показывают себя именно в тех специфических задачах, которые поставлены перед подразделением. Большой беспилотник получил у бойцов название «Медуза» - БПЛА на оптоволокне одновременно может дистанционно минировать и при этом уничтожать цели по принципу дронов-камикадзе. Он способен летать на 30-40 километров, а его грузоподъемности составляет 3 килограмма.

Есть у инженеров и маленькая «Медуза» - первый экземпляр гексакоптера собственного производства, предназначенного для 1-2 сбросов по целям. После минирования беспилотник может и часто работает по тактике «ждуна» - когда мина сброшена, он встает на месте и дожидается своей последней цели.

Сейчас, разработанные методом проб и ошибок модели беспилотников, производятся в подразделении уже массово. Но останавливаться на достигнутом бойцы не планируют. В лабораториях полка идет постоянная работа по модификации уже летающих БПЛА и созданию новых технологий

Один из важных аспектов работы, на который сейчас делается упор - обучение и внедрение собственного искусственного интеллекта. Над ним трудятся бойцы с высшим инженерным образованием. Основная задача, которую необходимо реализовать - захват цели по установленной командирами задаче - любой, независимо от того, какая она: грузовик, пикап или живая сила.

В первую очередь, искусственный интеллект сделает наши беспилотники более устойчивыми в борьбе с вражескими системами радиоэлектронной борьбы и позволит еще больше увеличить процент уничтожения украинских целей. Без дополнительных усилий оператора и необходимости запуска нескольких БПЛА по одному объекту.

Одновременно с зачисткой самого Красного Лимана российские войска уже наступают западнее города, в котором наши бойцы продолжают выявлять и уничтожать украинские подразделения. Сейчас ВС РФ уже работают далеко за Лиманом, рушат логистику, не допускают переправы противника через Северский Донец, не дают возможности навести какие-то переправы чтобы противник выгнал из окрестностей тяжелую технику, либо наоборот завел туда какие-то силы.

Штурмовики Западной группировки войск двигаются вперед в районе Щурово. Параллельно с нашим наступлением постоянно наносятся серии ударов по переправам через реку Северский Донец. Все попытки противника наладить логистику на Краснолиманском направлении, завести или вывести личный состав или организовать снабжение пресекают наши операторы БПЛА. На всем участке фронта украинские боевики находятся под постоянным огневым контролем: любая рискнувшая перемещаться техника или редкая группа пехоты врага – уничтожаются. Либо за счет дистанционного минирования, либо прямыми ударами дронов.

За пару месяцев операторы беспилотников 9-ого инженерно-саперного полка уничтожили порядка 250-ти единиц вражеской техники и около 100 единиц живой силы противника. Силами всего лишь восьми расчетов. Сейчас бойцы продолжают увеличивать число и дальность своих полетов. Готовят плацдарм для дальнейшего броска и изоляции группировки противника уже в Славянске.

Ранее подразделения группировки «Восток» вскрыли сеть вражеских пунктов управления БПЛА в Запорожской области. Их местонахождение вычислила воздушная разведка. После чего удар по позициям ВСУ нанесли танкисты. Т-90М «Прорыв» уничтожил точки запуска беспилотников вместе с техникой и личным составом.