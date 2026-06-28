Россиянам рассказали о мошеннических схемах с детскими выплатами

Мошенники рассылают родителям сообщения о детских выплатах от Госуслуг или Минтруда. Об этом рассказали в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

Эксперты рассказали, что злоумышленники через массовые смс-рассылки в родительских чатах и социальных сетях распространяют сообщение о новом указе, по которому всем семьям с детьми от 0 до 18 лет положена единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка. К нему они прикрепляют ссылку на фальшивый сайт, который визуально не отличить от портала «Госуслуг» или Минтруда.

«Жертв торопят подать заявление, похищая данные карт идоступ к аккаунтам», - приводят РИА Новости слова пресс-службы.

Мошенники также отправляют родителям в детсадовских и школьных чатах сообщения якобы от администрации образовательного учреждения. В них говорится, что для участия ребенка в праздничных массовых мероприятиях по «новым требованиям безопасности» необходимо оформить краткосрочную платную страховку на несовершеннолетнего. Злоумышленники прикрепляют к нему ссылку на поддельный платежный шлюз, уточняет RT.

В платформе «Мошеловка» предупредили россиян, что никогда не нужно переходить по ссылкам из массовых рассылок. А также напомнили, что классическим маркером мошенничества является искусственное ограничение по времени. Эксперты посоветовали перепроверять информацию о любых обязательных сборах лично у классного руководителя или руководства детского сада, а информацию о выплатах - на сайтах «Госуслуг» или Минтруда.

Ранее в МВД РФ сообщили о нескольких схемах по обману детей и подростков с помощью кражи кодов авторизации и сайтов-двойников. Мошенники привлекают внимание детей предложениями легкого заработка. В таких случаях злоумышленники используют карты или аккаунты подростка в незаконных операциях. Еще одним способом обмана являются фиктивные розыгрыши призов с перенаправлением на фишинговые ресурсы.