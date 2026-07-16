Захарова посоветовала фон дер Ляйен больше не «таскаться» в Киев

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова резко высказалась о визите главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на Украину и ее укрытии в бункере после объявления воздушной тревоги.

Отвечая на вопрос, изменит ли ситуация с пребыванием в укрытии отношение Урсулы фон дер Ляйен к происходящему, Захарова заявила, что представителям Запада следует сделать выводы.

«Западникам надо усвоить: киевские каникулы закончились, и нечего туда больше таскаться», - привели слова дипломата kp.ru.

Накануне Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев, чтобы объявить о новых инициативах по интеграции оборонной промышленности Евросоюза и Украины.

Позже стало известно, что глава Еврокомиссии спряталась в убежище в тот момент, когда она рассказывала о событиях дня, из-за объявленной в Киеве воздушной тревоги.