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Euractiv: фон дер Ляйен пряталась в подвале из-за воздушной тревоги в Киеве

Инцидент произошел во время визита главы ЕК в столицу Украины.
Вероника Левшина 16-07-2026 14:19
© Фото: Press Service Of The President O, Global Look Press

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен спряталась в убежище из-за объявленной в Киеве воздушной тревоги. Об этом сообщило издание Euractiv.

Инцидент произошел во время общения главы ЕК с представителями СМИ в рамках ее визита в столицу Украины.

«Сирена заставила Урсулу фон дер Ляйен и сопровождавших ее журналистов спуститься в подвальное убежище как раз в тот момент, когда она рассказывала о событиях дня», - говорится в материале. 

Накануне фон дер Ляйен прибыла в Киев. Это стало ее 11-м визитом на Украину.

Ранее президент Сербии Александр Вучич вместе с другими европейскими лидерами приехал с визитом в столицу Украины в связи с празднованием Дня украинской государственности. Дата праздника, 15 июля, была выбрана в честь Крещения Руси.

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