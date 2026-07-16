Euractiv: фон дер Ляйен пряталась в подвале из-за воздушной тревоги в Киеве

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен спряталась в убежище из-за объявленной в Киеве воздушной тревоги. Об этом сообщило издание Euractiv.

Инцидент произошел во время общения главы ЕК с представителями СМИ в рамках ее визита в столицу Украины.

«Сирена заставила Урсулу фон дер Ляйен и сопровождавших ее журналистов спуститься в подвальное убежище как раз в тот момент, когда она рассказывала о событиях дня», - говорится в материале.

Накануне фон дер Ляйен прибыла в Киев. Это стало ее 11-м визитом на Украину.

Ранее президент Сербии Александр Вучич вместе с другими европейскими лидерами приехал с визитом в столицу Украины в связи с празднованием Дня украинской государственности. Дата праздника, 15 июля, была выбрана в честь Крещения Руси.