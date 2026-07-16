Хуснуллин: трассу М-3 расширят до шести полос в этом году

Трассу М-3 «Украина» планируют расширить до шести полос движения в 2026 году. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

«В этом году у нас два исторических направления: мы расширяем дорогу до Беларуси, трассу М-3 «Украина» расширяем до шести полос. И в этом году введем тоже с участием внебюджетных денег Южно-Лыткаринскую дорогу в Московской области. То есть мы все-таки направление внебюджетного финансирования тоже поддерживаем, у нас эта тема идет. Поэтому по дорогам сомнений никаких нет», - отметил вице-премьер РФ.

Также Хуснуллин добавил, что в этом году, несмотря на позднее начало весны, все строительные работы идут по графику. К концу года, по его словам планируется открытие трассы до Тюмени.

Ранее Путин в ходе встречи с вице-премьером обсудили, что программа семейной ипотеки под 6% является самым надежным инструментом поддержки.