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Путин назвал семейную ипотеку под 6% самым надежным инструментом поддержки

По словам российского лидера, россияне инвестируют в жилье 16 триллионов рублей в год.
Вероника Левшина 16-07-2026 15:45
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Программа семейной ипотеки под 6% является самым надежным инструментом поддержки. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с вице-премьером Маратом Хуснуллиным.

«Самый надежный инструмент. Там доля просрочки - процент где-то, не больше», - отметил лидер российского государства.

По его словам, россияне инвестируют в жилье 16 триллионов рублей в год. Путин подчеркнул, что граждане должны получать купленные дома и квартиры вовремя и нужного качества.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко заявил, что условия семейной ипотеки остаются стабильными и прежними, благодаря чему можно «спокойно» планировать покупку жилья.

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