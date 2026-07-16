Путин назвал семейную ипотеку под 6% самым надежным инструментом поддержки

Программа семейной ипотеки под 6% является самым надежным инструментом поддержки. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с вице-премьером Маратом Хуснуллиным.

«Самый надежный инструмент. Там доля просрочки - процент где-то, не больше», - отметил лидер российского государства.

По его словам, россияне инвестируют в жилье 16 триллионов рублей в год. Путин подчеркнул, что граждане должны получать купленные дома и квартиры вовремя и нужного качества.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко заявил, что условия семейной ипотеки остаются стабильными и прежними, благодаря чему можно «спокойно» планировать покупку жилья.