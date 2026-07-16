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КСИР объявил объекты Трампа на Ближнем Востоке законными целями для атак

В заявлении перечислены несколько принадлежащих Трампу объектов недвижимости.
Дарья Неяскина 16-07-2026 20:50
© Фото: Christian Charisiusdpa, Global Look Press

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что объекты, связанные с президентом США Дональдом Трампом на Ближнем Востоке, могут рассматриваться как законные цели для ударов. Об этом сообщает пресс-служба КСИР. 

В заявлении перечислены несколько принадлежащих Трампу объектов недвижимости. В их числе оказались гольф-клубы, гостинично-жилой комплекс Trump International Hotel & Tower в Дубае, жилой небоскреб Trump Plaza в Джидде, а также башня Trump Tower, расположенная в Эр-Рияде.

В начале июля Вашингтон и Тегеран возобновили конфликт, хотя только 18 июня подписали меморандум, который состоял из 14 пунктов, о взаимопонимании и прекращении конфликта. 

Позже заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади обвинил Соединенные Штаты в его нарушении. Гарибабади подчеркнул, что за прошедшие три недели Соединенные Штаты неоднократно нарушали условия меморандума. Речь идет в том числе об отзыве генеральной лицензии Минфина США, разрешавшей сделки с иранской нефтью.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #Ближний Восток #конфликт #Иран #недвижимость #ксир #меморандум #исламская республика
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