КСИР объявил объекты Трампа на Ближнем Востоке законными целями для атак

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что объекты, связанные с президентом США Дональдом Трампом на Ближнем Востоке, могут рассматриваться как законные цели для ударов. Об этом сообщает пресс-служба КСИР.

В заявлении перечислены несколько принадлежащих Трампу объектов недвижимости. В их числе оказались гольф-клубы, гостинично-жилой комплекс Trump International Hotel & Tower в Дубае, жилой небоскреб Trump Plaza в Джидде, а также башня Trump Tower, расположенная в Эр-Рияде.

В начале июля Вашингтон и Тегеран возобновили конфликт, хотя только 18 июня подписали меморандум, который состоял из 14 пунктов, о взаимопонимании и прекращении конфликта.

Позже заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади обвинил Соединенные Штаты в его нарушении. Гарибабади подчеркнул, что за прошедшие три недели Соединенные Штаты неоднократно нарушали условия меморандума. Речь идет в том числе об отзыве генеральной лицензии Минфина США, разрешавшей сделки с иранской нефтью.