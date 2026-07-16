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МИД России выразил обеспокоенность сближением Южной Кореи с НАТО

В ведомстве также подчеркнули, что считают недопустимым участие Республики Корея в наращивании военного потенциала НАТО.
Дарья Неяскина 16-07-2026 19:45
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Россия выразила обеспокоенность в связи с увеличением военного взаимодействия Республики Корея с НАТО. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ по итогам встречи заместителя главы ведомства Андрея Руденко с послом азиатской страны в Москве Ли Сок Пэ.

«С российской стороны была высказана серьезная озабоченность усилившимся дрейфом Сеула в сторону НАТО, свидетельством чего являются, в том числе, практические шаги Республики Корея по углублению военного и военно-технического сотрудничества с Североатлантическим альянсом, последствия которого несут угрозу безопасности России», - сообщили в МИД РФ. 

В ведомстве также подчеркнули, что считают недопустимым участие Республики Корея в перевооружении НАТО. В ведомстве заявили, что альянс, по оценке Москвы, проводит политику подготовки к возможному военному конфликту с Россией.

Ранее сообщалось, что Южная Корея усилит экспорт вооружения на фоне усиливающихся разногласий между США и их союзниками по НАТО.

#Москва #Россия #в стране и мире #НАТО #Южная Корея #МИД РФ #Сеул #республика корея #встреча #Андрей Руденко
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