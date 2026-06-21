Politico: Южная Корея усилит экспорт оружия после разногласий США с союзниками

Южная Корея усилит экспорт вооружения на фоне усиливающихся разногласий между США и их союзниками по НАТО. Об этом сообщает Politico.

Другой причиной является эскалация международных вооруженных конфликтов. Помощь союзникам отошла на второй план, и теперь многие озабочены собственной безопасностью.

Неопределенность и риторика американских властей заставляют страны искать новые рынки сбыта. Четыре крупнейших южнокорейских производителя оружия - Hanwha Group, Hyundai Rotem, LIG Nex1 и Korea Aerospace Industries планируют заработать в 2026 году около 37 млрд долларов.

Ранее переговоры США и Ирана в Швейцарии сорвались из-за очередных ударов Израиля по Ливану. В Вашингтоне заявили, что будут добиваться сокращения боевых действий в зоне конфликта.