МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Politico: Южная Корея усилит экспорт оружия после разногласий США с союзниками

В стране работают четыре крупных оборонных предприятия.
Константин Денисов 21-06-2026 06:28
© Фото: South Korea Defense Ministry, Keystone Press Agency, Global Look Press

Южная Корея усилит экспорт вооружения на фоне усиливающихся разногласий между США и их союзниками по НАТО. Об этом сообщает Politico.

Другой причиной является эскалация международных вооруженных конфликтов. Помощь союзникам отошла на второй план, и теперь многие озабочены собственной безопасностью.

Неопределенность и риторика американских властей заставляют страны искать новые рынки сбыта. Четыре крупнейших южнокорейских производителя оружия - Hanwha Group, Hyundai Rotem, LIG Nex1 и Korea Aerospace Industries планируют заработать в 2026 году около 37 млрд долларов.

Ранее переговоры США и Ирана в Швейцарии сорвались из-за очередных ударов Израиля по Ливану. В Вашингтоне заявили, что будут добиваться сокращения боевых действий в зоне конфликта.

#в стране и мире #оружие #сша #Южная Корея
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
2
УБИМ. Три машины в одной броне
3
Наземные беспилотники инженерных войск
4
БПЛА для войск БПС
5
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
6
Боевая подготовка призывников
7
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
8
Морской политех
9
Беспилотинки. Мировые тренды
10
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 