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Львова-Белова объяснила порядок действий при отказе зачислить ребенка в 10-й класс

По словам детского омбудсмена, отказ в зачислении в 10-й класс возможен только при отсутствии свободных мест.
Анна Касаткина 16-07-2026 18:00
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В аппарате уполномоченного при президенте России по правам ребенка рассматривают десять жалоб родителей, связанных с отказами в зачислении детей в 10-й класс. Об этом сообщила детский омбудсмен Мария Львова-Белова.

Львова-Белова напомнила о позиции партии «Единая Россия», согласно которой при успешной сдаче основного государственного экзамена (ОГЭ) и получении аттестата отказ в переводе ученика в 10-й класс является нарушением конституционного права на образование.

«Отказ в приеме возможен исключительно по причине отсутствия свободных мест. В случае такого дефицита в конкретной школе родители вправе обратиться в региональный орган управления образованием для решения вопроса о зачислении ребенка в другую организацию», - цитирует омбудсмена РАПСИ.

По ее словам, для предотвращения подобных ситуаций школы должны заранее информировать родителей и учащихся о возможной нехватке мест, а также предлагать альтернативные варианты продолжения обучения.

В качестве примера Львова-Белова рассказала о собственном опыте получения среднего музыкального образования, отметив, что такой путь позволил ей начать профессиональную деятельность раньше сверстников.

«Иногда действительно перспективнее сначала отучиться в колледже, а затем принимать решение о дальнейшем поступлении в вуз», - подчеркнула она.

Омбудсмен указала, что уже со средних классов должны начинаться профориентационные программы с тестированиями, экскурсиями на предприятия и мастер-классами.  

Ранее в Минобрнауки рассказали о вводе в программу вузов четырех обязательных предметов.

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