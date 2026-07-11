В Минобрнауки рассказали о вводе четырех обязательных предметов для вузов

Для студентов всех направлений станут обязательными четыре предмета. Об этом напомнил заместитель министра науки и высшего образования Константин Могилевский.

«В фундаментальное ядро в части гуманитарных предметов в рамках обновленной системы высшего образования войдут четыре дисциплины», - приводит слова замминистра агентство РИА Новости.

Этими предметами будут «История», «Философия», «Основы российской государственности» и «Русский язык». По словам Могилевского, министерство стандартизирует подходы к изучению перечисленных предметов. Их содержание будет обновлено в соответствии с современными достижениями ученых.

Как пояснил Могилевский, речь идет о пилотном проекте. Ранее он сообщал, что родной язык могут ввести в учебный план как обязательную дисциплину уже со следующего года.

Ранее замминистра рассказывал о планах по формированию ядра из трех предметов - «Философия», «История России» и «Основы российской государственности». Тогда Могилевский уточнил, что курсы не должны будут пересекаться и дублировать друг друга. Но из-за того, что они выстраиваются на одном мировоззренческом и научном фундаменте, будут отсылки от одной дисциплины к другой.

До этого анонсировалось, что в школах России с 2027/28 учебного года введут устный экзамен по истории для всех учеников 9-го класса. Контрольную проверку будут проводить в форме допуска к государственной итоговой аттестации. Помощник президента России и председатель РВИО Владимир Мединский уточнял, что экзамен будет проходить в форме собеседования. По его словам, введение устного экзамена является частью поручения президента России Владимира Путина. В соответствии с ним должно произойти плавное и комфортное для преподавателей и учеников замещение обществознания в плане приемки в вузы экзаменом по истории.