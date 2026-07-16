Глава МВД Украины Игорь Клименко рассматривается в качестве кандидата на пост главы Минобороны. Это подтвердил глава киевского режима Владимир Зеленский.

«Устранение позорных моментов бусификации - это может быть его сильной стороной», - отметил он.

Зеленский также надеется, что МО и армия будут работать вместе.

Ранее экс-министр обороны Михаил Федоров выразил надежду, что глава киевского режима «сдаст назад» и передумает его увольнять, так как «услышит украинский народ» и «исправит ситуацию». Накануне голосования за нового министра обороны Федоров призвал депутатов «поступать по совести».

Напомним, экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что отставка правительства Украины была только ради увольнения бывшего главы Минобороны Михаила Федорова. По словам Олейника, бывшего министра уволили из-за коррупции, конфликта с главкомом ВСУ Александром Сырским и создания конкуренции Зеленскому.