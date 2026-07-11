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В Госдуме рассказали об условиях семейной ипотеки

Возможность приобретения жилья на вторичном рынке по-прежнему определяется действующими критериями и доступна только в отдельных населенных пунктах.
Дарья Ситникова 11-07-2026 02:44
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

В России продолжает действовать программа семейной ипотеки на прежних условиях, включая сохранение льготной ставки 6% для тех, кто соответствует требованиям программы. Об этом рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

«Условия остаются стабильными, и можно спокойно планировать покупку жилья, программа продолжает действовать на прежних условиях, включая сохранение льготной ставки 6% для тех, кто соответствует требованиям программы», - сказал он.

По его словам, в качестве первоначального взноса, как и прежде, разрешается использовать средства материнского капитала. Кроме того, порядок повторного оформления семейной ипотеки также регулируется действующими правилами без каких-либо изменений в настоящее время.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин ранее заявил, что в правительстве РФ рассматривают возможность увеличения лимита по семейной ипотеке, а также ввода дифференцированной ставки по числу детей. В кабмине также допустили в ряде регионов страны увеличение лимита с 6 до 8 млн рублей.

Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, «семейная ипотека» стала самой востребованной программой у россиян - в 2025 году ее доля на рынке достигла 90%. По его словам, благодаря этой программе уже 1 миллион 850 тысяч семей улучшили свои жилищные условия.

#Россия #в стране и мире #госдума #«Семейная ипотека» #жилье #условия #Александр Аксененко
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