Приложения VK и МАХ исчезли из Google Play. Об этом говорится на официальном сайте VK.

Пользователи, у которых сервисы были установлены ранее, могут пользоваться ими в обычном режиме без ограничений.

Приложения можно скачать в RuStore, Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store, Xiaomi GetApps и других магазинах приложений для Android.

«Обновления приложений также работают в обычном режиме - необходимо нажать "Обновить" на сервисном уведомлении о новой версии или зайти в вышеперечисленные сторы», - указано в заявлении.

Ранее Евросоюз ввел санкции против VK, а также юридического лица, на которое зарегистрирован мессенджер МАХ. В том числе удалению подверглись приложение «Дзен», почтовая служба Mail.ru, а также социальная сеть «Одноклассники».