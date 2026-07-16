VK просит пользователей изменить домен на российский

Социальная сеть «ВКонтакте» попросила пользователей перейти с домена vk.com на vk.ru. Об этом говорится в рассылке для владельцев аккаунтов.

В компании пояснили, что меняется только адресная строка браузера, а все возможности, приложения и дизайн остаются прежними. Российский домен открывается быстрее и остается доступным. Чтобы поменять com на ru, необходимо посмотреть на начало адресной строки.

«На компьютерах адресная строка обычно сверху, а на телефонах бывает по-разному: в Яндекс Браузере и Safari снизу, в Chrome сверху», - объяснили в рассылке.

Далее можно изменить домен в самой строке.

Напомним, приложения VK и МАХ исчезли из Google Play. Установленные сервисы работают в привычном режиме без ограничений.