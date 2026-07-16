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Euroclear снова подал ходатайство о приостановке дела по иску ЦБ

Просьба направлена в Девятый арбитражный апелляционный суд.
Вероника Левшина 16-07-2026 14:41
© Фото: IMAGO, Werner LEROOY, Global Look Press

Euroclear Bank попросил суд приостановить рассмотрение дела по иску Банка России о взыскании около 200 миллиардов евро убытков с брюссельского банка, пока европейский суд не вынесет судебный акт. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

Ходатайство о приостановлении направлено в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Ранее Арбитражный суд Москвы отказал Euroclear в приостановке исполнительного производства по иску Банка России. Напомним, ЦБ требует компенсацию за заблокированные активы, которые находятся в банке.

Пресс-служба Центробанка сообщила ТАСС, что ЦБ осведомлен об иске Euroclear в Бельгии. Известно, что в настоящее время вырабатываются стратегия и тактика защиты в суде.

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