Euroclear снова подал ходатайство о приостановке дела по иску ЦБ

Euroclear Bank попросил суд приостановить рассмотрение дела по иску Банка России о взыскании около 200 миллиардов евро убытков с брюссельского банка, пока европейский суд не вынесет судебный акт. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

Ходатайство о приостановлении направлено в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Ранее Арбитражный суд Москвы отказал Euroclear в приостановке исполнительного производства по иску Банка России. Напомним, ЦБ требует компенсацию за заблокированные активы, которые находятся в банке.

Пресс-служба Центробанка сообщила ТАСС, что ЦБ осведомлен об иске Euroclear в Бельгии. Известно, что в настоящее время вырабатываются стратегия и тактика защиты в суде.