Центробанк вырабатывает тактику защиты по иску Euroclear

В Центробанке России вырабатывают тактику защиты во время суда в Бельгии по иску Euroclear, сообщили ТАСС в пресс-службе регулятора.

«Банк России осведомлен об иске Euroclear в Бельгии, в настоящее время вырабатываются стратегия и тактика защиты в суде», - рассказали представители ЦБ.

Ранее Euroclear подал иск в бельгийский суд к Банку России, чтобы оспорить решение российского суда по взысканию около 200 млрд евро из замороженных активов иностранного банка.

Арбитражный суд Москвы 15 мая удовлетворил иск ЦБ к Euroclear Bank о взыскании 200 млрд евро. На такое решение Euroclear Bank заявил, что российские ресурсы останутся заблокированными в соответствии с международными санкциями. В компании подчеркнули, что они не признают полномочия российского суда над ней.