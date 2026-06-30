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Центробанк вырабатывает тактику защиты по иску Euroclear

Ранее Euroclear подал иск в суд Бельгии к ЦБ России для оспаривания решения московского суда по замороженным активам.
Андрей Юдин 30-06-2026 15:21
© Фото: CHROMORANGE, Bilderbox, Global Look Press

В Центробанке России вырабатывают тактику защиты во время суда в Бельгии по иску Euroclear, сообщили ТАСС в пресс-службе регулятора.

«Банк России осведомлен об иске Euroclear в Бельгии, в настоящее время вырабатываются стратегия и тактика защиты в суде», - рассказали представители ЦБ.

Ранее Euroclear подал иск в бельгийский суд к Банку России, чтобы оспорить решение российского суда по взысканию около 200 млрд евро из замороженных активов иностранного банка.

Арбитражный суд Москвы 15 мая удовлетворил иск ЦБ к Euroclear Bank о взыскании 200 млрд евро. На такое решение Euroclear Bank заявил, что российские ресурсы останутся заблокированными в соответствии с международными санкциями. В компании подчеркнули, что они не признают полномочия российского суда над ней.

#в стране и мире #ЦБ РФ #суд #иск #Euroclear
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