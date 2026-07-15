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Комбат ГрВ «Юг» заявил, что в Константиновке находили иностранных наемников

Военнослужащий с позывным Моздок отметил, что в городе Константиновка находили наемников из Польши и Великобритании.
15-07-2026 15:09
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Командир батальона 103-го гвардейского мотострелкового полка группировки войск «Юг» с позывным Моздок рассказал, что в освобожденной Константиновке в ходе зачистки находили иностранных наемников. Видео беседы с комбатом предоставило Минобороны России.

«Находили наемников. Я показывал флаг. И документы его были, из Великобритании. Ну и поляки тоже», - сказал Моздок. 

Он добавил, что один из его подчиненных еще в советское время проходил срочную службу в Польше. Это дало ему возможность отличать польскую речь на слух. Тот военнослужащий, отметил Моздок, докладывал, что слышал поляков во время радиоперехватов. 

Также комбат вспомнил, как украинские боевики разрушали дома с гражданскими в Константиновке. Они применяли для этого тяжелые коптеры R-18. Но командир российского полка дал команду поднять в воздух FPV-перехватчики, которые сбили украинские дроны, чтобы те больше не могли вредить мирному населению.

Моздок подчеркнул, что российские военнослужащие тоже отправляют мирным беспилотники. Но, в отличие от боевиков ВСУ, они несут не взрывчатку, а грузы гуманитарного характера - посылки с едой, медикаменты и предметы первой необходимости. 

Ранее 10-летняя девочка, которую российские военнослужащие эвакуировали из Константиновки, вспомнила, как украинские боевики чуть не убили ее дроном. Ребенка в итоге вывели в безопасное место. При этом несколько километров пути один из наших штурмовиков нес ее на спине.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#ДНР #Донбасс #ВСУ #поляки #британцы #моздок #Иностранные наемники #константиновка
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