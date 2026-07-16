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Рэпера Птаху оштрафовали на 80 тысяч рублей за пропаганду наркотиков

Сам музыкант свою вину не признал.
Тимур Юсупов 16-07-2026 14:25
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости

Рэпера Давида Нуриева, более известного как Птаха, оштрафовали за пропаганду наркотиков. Об этом пишет 360.ru со ссылкой на Никулинский суд Москвы.

По имеющейся информации, музыкант не признал себя виновным, так как, по его словам, он не является правообладателем этих песен, а записаны они были больше 15 лет назад.

«Я не являюсь правообладателем этих треков 2009 и 2010 годов. Я пишу песни, передаю в компанию, отдаю все права. Не могу их ни добавлять в соцсети, ни удалять. Ничего не могу», - сказал рэпер перед вынесением решения.

Более того, Птаха настаивает на том, что указанные в материалах дела композиции опубликованы сторонними людьми на пиратских интернет-ресурсах. Помимо прочего, Давид считает текст одной из песен не пропагандистским, а, наоборот, поучительным, так как в ней от лица наркомана рассказывается о пагубных последствиях употребления.

Отмечается также, что сторона защиты провела лингвистическую экспертизу, которая не нашла в треках ничего противозаконного. Тем не менее суд все равно признал Нуриева виновным и постановил выплатить штраф в размере 80 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что Московский областной суд прекратил уголовное дело против бывшего коллеги Птахи по группе Centr - рэпера Гуфа. Адвокат артиста попросил прекратить его уголовное преследование из-за примирения сторон. Потерпевший сказал, что не имеет претензий к фигурантам.

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