Суд прекратил уголовное преследование рэпера Гуфа

Московский областной суд прекратил уголовное дело рэпера Гуфа (настоящее имя - Алексей Долматов) о самоуправстве. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечается в материале, адвокат артиста попросил прекратить уголовное преследование Гуфа из-за примирения сторон. Потерпевший сказал, что не имеет претензий к фигурантам, так как была выплачена компенсация и оба подсудимых публично извинились.

«В ходе заседания Гуф выступил с последним словом, сообщил, что не собирается покидать Россию, но ему нужно "иногда выезжать песни попеть", поэтому также просил прекратить уголовное дело», - отметило агентство.

По версии следствия, конфликт произошел в октябре 2024 года. Гуф и его друзья поссорились в арендованной бане в подмосковной Апрелевке. Просьбу отключить камеры в помещении администрация отклонила. На место приехал брат работницы банного комплекса, который являлся сотрудником ППС. Завязался конфликт, во время которого Гуф ударил потерпевшего.

В ходе судебного разбирательства по делу артисту Долматову избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. После суд назначил подсудимому один год лишения свободы условно.