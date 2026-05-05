МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Суд прекратил уголовное преследование рэпера Гуфа

Решение Мособлсуд вынес из-за примирения сторон.
Андрей Юдин 05-05-2026 14:47
© Фото: Михаил Воскресенский, РИА Новости

Московский областной суд прекратил уголовное дело рэпера Гуфа (настоящее имя - Алексей Долматов) о самоуправстве. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечается в материале, адвокат артиста попросил прекратить уголовное преследование Гуфа из-за примирения сторон. Потерпевший сказал, что не имеет претензий к фигурантам, так как была выплачена компенсация и оба подсудимых публично извинились.

«В ходе заседания Гуф выступил с последним словом, сообщил, что не собирается покидать Россию, но ему нужно "иногда выезжать песни попеть", поэтому также просил прекратить уголовное дело», - отметило агентство.

По версии следствия, конфликт произошел в октябре 2024 года. Гуф и его друзья поссорились в арендованной бане в подмосковной Апрелевке. Просьбу отключить камеры в помещении администрация отклонила. На место приехал брат работницы банного комплекса, который являлся сотрудником ППС. Завязался конфликт, во время которого Гуф ударил потерпевшего.

В ходе судебного разбирательства по делу артисту Долматову избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. После суд назначил подсудимому один год лишения свободы условно.

#в стране и мире #суд #гуф #мособлсуд #прекращение дела
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
2
Морской политех
3
Беспилотинки. Мировые тренды
4
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
5
Главное управление боевой подготовки
6
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
7
Подводный флот России. 120 лет
8
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
9
Броневики СВО. Часть 2
10
Российские буксиры. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 