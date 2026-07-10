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Ярославские десантники победили в битве роботов в Запорожской области

Операторы российских FPV-дронов сорвали контратаку боевиков ВСУ, применивших наземные робототехнические комплексы.
10-07-2026 16:21
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщило о том, что десантники из Ярославля вышли победителями из боя беспилотников на Ореховском направлении в Запорожской области. 

Уточняется, что противник пытался провести контратаку, используя наземные робототехнические комплексы, оснащенные пулеметными установками. Операторы БПЛА 299-го гвардейского парашютно-десантного полка в свою очередь применили FPV-дроны. 

Российское оборонное ведомство уточнило, что два украинских НРТК двигались вдоль лесопосадок, ведя огонь по позициям российских войск. Ударные дроны ВДВ умело вышли на цель и превратили оба украинских комплекса в груды искореженного и дымящегося железа. Контратака неприятеля была сорвана.

Ранее сообщалось, что танкисты группировки войск «Восток» разбили колонну ВСУ при попытке проведения ротации. Командир танка подчеркнул, что после удачного обстрела, приведшего к разгрому украинской колонны, противник разбежался.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#ВДВ #спецоперация #запорожская область #Ореховское направление #FPV-дроны #нртк
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