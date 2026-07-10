Минобороны России сообщило о том, что десантники из Ярославля вышли победителями из боя беспилотников на Ореховском направлении в Запорожской области.

Уточняется, что противник пытался провести контратаку, используя наземные робототехнические комплексы, оснащенные пулеметными установками. Операторы БПЛА 299-го гвардейского парашютно-десантного полка в свою очередь применили FPV-дроны.

Российское оборонное ведомство уточнило, что два украинских НРТК двигались вдоль лесопосадок, ведя огонь по позициям российских войск. Ударные дроны ВДВ умело вышли на цель и превратили оба украинских комплекса в груды искореженного и дымящегося железа. Контратака неприятеля была сорвана.

Ранее сообщалось, что танкисты группировки войск «Восток» разбили колонну ВСУ при попытке проведения ротации. Командир танка подчеркнул, что после удачного обстрела, приведшего к разгрому украинской колонны, противник разбежался.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.