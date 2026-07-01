В Швеции заявили, что отношения с Россией находятся в затяжном кризисе

Глава военной разведки Швеции Томас Нильссон прокомментировал отношения между Москвой и Стокгольмом. Его слова приводит Bloomberg.

«Мы не рассматриваем этот кризис как временный. Россия выбрала свой путь, и пути назад нет», - сказал Нильссон.

По его словам, страны находятся «в глубоком, структурном и затяжном стратегическом противостоянии» и «Швеция не может просто так отмахнуться от этого».

Ранее глава МИД Швеции Мария Стенергард предложила сменить тактику в отношениях с Россией, ужесточив санкции. По ее мнению, только так можно изменить позицию Москвы.

Напомним, Киев и Стокгольм заключили соглашение о закупке 16 истребителей Gripen E. Истребители передадут ВС страны в начале 2027 года.