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В Швеции заявили, что отношения с Россией находятся в затяжном кризисе

По словам Томаса Нильссона, у стран «глубокое, структурное и затяжное стратегическое противостояние».
Вероника Левшина 01-07-2026 04:58
© Фото: IMAGO, www.imago-images.de, Global Look Press

Глава военной разведки Швеции Томас Нильссон прокомментировал отношения между Москвой и Стокгольмом. Его слова приводит Bloomberg.

«Мы не рассматриваем этот кризис как временный. Россия выбрала свой путь, и пути назад нет», - сказал Нильссон.

По его словам, страны находятся «в глубоком, структурном и затяжном стратегическом противостоянии» и «Швеция не может просто так отмахнуться от этого».

Ранее глава МИД Швеции Мария Стенергард предложила сменить тактику в отношениях с Россией, ужесточив санкции. По ее мнению, только так можно изменить позицию Москвы.

Напомним, Киев и Стокгольм заключили соглашение о закупке 16 истребителей Gripen E. Истребители передадут ВС страны в начале 2027 года.

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