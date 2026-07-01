Украина и Швеция заключили соглашение о закупке 16 истребителей Gripen E. Об этом сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский.

Истребители будут переданы ВС страны в начале 2027 года. Вместе с самолетами Киев получит пакет соответствующего оборудования, технической помощи и поддержки.

«Мы подробно обсудили реализацию этих шагов и более широкое двустороннее сотрудничество, включая подготовку Drone Deal и работу над антибаллистикой», - написал Зеленский о встрече с министром обороны Швеции Полом Йонсоном.

Накануне страны НАТО на встрече в Брюсселе в рамках подготовки к саммиту в Анкаре 7-8 июля не смогли согласовать долгосрочную военную помощь Киеву на 2027 год. В 2026 году страны альянса выделили 70 миллиардов евро на военную поддержку Киеву, однако Италия отказалась фиксировать такие обязательства на будущий год. Также США выступили против включения в проект декларации формулировок о «неразрывной связи» безопасности Украины и Европы.