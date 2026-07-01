Успех за успехом: как ВС РФ продвигаются на Днепропетровском направлении

Под плотным прикрытием артиллерии штурмовики 36-й гвардейской бригады вошли в Богодаровку. Для наших бойцов это уже третий успех подряд на Днепропетровском направлении, населенный пункт был освобожден группировкой «Восток» единым мощным порывом. О работе бойцов в освобождении Богодаровки рассказала корреспондент «Звезды» Анна Цепаева.

«В большей степени воюем с роботами. Живой силы нет», - поделился штурмовик с позывным «Гера».

Богодаровка, расположенная на левом берегу реки Волчья, стала плацдармом для нашего дальнейшего рывка. Штурмовые отряды уже пробиваются в направлении Александровки с перспективой оперативного выхода к Покровскому. Это позволит взять под плотный огневой контроль логистику ВСУ и окончательно отсечь вражеские подразделения от линий снабжения на этом участке фронта.

Осмотр опорных пунктов подтверждает: в спешке враг оставлял не только иностранное оружие.

«В быту на опорном пункте противника наши мотострелки обнаружили полный хаос: от брошенного личного снаряжения до FPV-дронов», - рассказала Цепаева.

Попытки врага атаковать раз за разом разбиваются о профессионализм наших мотострелков - бойцы давно выработали эффективное противодействие воздушным угрозам.

«Он (БПЛА - прим. ред.) прям на дорогу вылетает надо мной, а я на квадроцикле ехал. Он решил провизию, квадроцикл разбомбить. Я автомат скинул, быстро сбил его, он упал на дороге еще. Я квадроцикл выгнал опять, дальше покатился где погуще», - рассказал стрелок с позывным «Черный».

Противник активно применяет дроны-ловушки - так называемые «ждуны». Они неподвижно лежат на позициях или вдоль дорог и превращаются в дистанционно управляемые мины, готовые сдетонировать в любой момент. Поэтому наши операторы беспилотников постоянно «прочесывают» периметр, чтобы нейтрализовать подобные угрозы до того, как они сработают.

«Встречал "ждуна" на волокне. То есть он был без заряда. Он сидел просто и контролировал перекресток. Он ждал, что выйдут с одной лесополки, и там чуть-чуть открытка до другой лесополки, и она заминирована была. Там лежали "пряники" разбросанные, минимальные взрывчатки», - рассказал «Гера».

Даже в условиях, когда небо над линией фронта буквально «прошито» вражескими дронами, это не останавливает продвижение наших сил. Отработанная тактика «коротких маневров» позволяет штурмовикам успешно взламывать оборону ВСУ.

«Штуки три пропускаешь. После третьего - только пролетела - сразу за ней выскакиваешь. И вот в это "окно" надо уложиться. Хотя бы пару полок проскакиваешь и опять в полку. Прячешься. Опять пролетит и дальше», - поделился «Черный».

Группировка «Восток» после освобождения Писанцев и Богодаровки вышла к берегам реки Волчья. Форсирование водной преграды на этом участке позволит нашим подразделениям зайти в Покровское. Успех здесь критически важен, так как через Покровское проходит стратегически значимая автомобильная магистраль Донецк - Запорожье. Одновременно с этим развивается наступление на Запорожском направлении: освобождение Ровного стало ключевым этапом в прорыве обороны противника перед Долинкой. В зоне особого внимания остается и Новоселовка - этот плацдарм открывает путь к Орехову, крупнейшему укрепрайону врага на данном направлении.

Напомним, группировка войск «Восток» сформировала плацдарм для дальнейшего наступления в Днепропетровской области. За трое суток освобождены три населенных пункта - Новоскелеватое, Богодаровка и Писанцы.