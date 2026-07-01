ВСУ столкнулись с серьезными проблемами с логистикой в Красном Лимане

Российские подразделения выдавливают формирования ВСУ из жилой застройки в Красном Лимане - бои идут в центре у железнодорожных путей, а также севернее, у озер Лиман и Голубое. Боевики и наемники из Колумбии прячутся по подвалам, их находят и предлагают два варианта - сдаться в плен либо они будут уничтожены. Пути отступления западнее города - переправы, дороги, и даже тропы перерезаны. Здесь - на одном из самых активных участков спецоперации работает военкор «Звезды» Алексей Сапожков, который в деталях рассказывает о ситуации на данном направлении.

Бойцы западной группировки собирают «Молнию» словно конструктор: крылья крепят к фюзеляжу, на котором уже установлен заряд. Дальше - выносят дрон на открытое пространство. «Молния-2» - простой и надежный беспилотник. Подготовка к пуску занимает всего лишь 15 минут - боевой частью является мина ТМ-62. Бойцы умудряются запускать до 12 «Молний» за день, что считается одним из рекордных показателей.

Проверка занимает несколько десятков секунд. Техник передает по рации, что с машиной все в порядке и отходит на безопасное расстояние. Запуск производится из блиндажа. Расчеты БПЛА 19-го полка 25-й армии могут и больше, но нельзя - велик риск обнаружения. Их позиции находятся недалеко от Красного Лимана - одного из наиболее активных участков фронта. Разрушенные здания стали отличным укрытием для наших штурмовиков и наших же противников. ВСУ с позиций выкуривают именно ударными беспилотниками.

Но цели - не только здания и подвалы с пехотой. В приоритете - техника и украинские пункты управления БПЛА. Некоторые из них находятся прямо в городе и с легкостью вычисляются по антеннам-ретрансляторам.

ВСУ так просто «небо» не отдают и делают все, чтобы «Молния» не долетела до намеченной цели - используют дроны-перехватчики. Расстояние между нашими бойцами и боевиками ВСУ в Красном Лимане - всего лишь десятки метров, поэтому расчетам БПЛА необходимо работать точно.

Вооруженные силы России уже контролируют большую часть города. Идут бои за улицы на западе. Там группировка ВСУ испытывает серьезные проблемы с логистикой: снабжение возможно только по земле, и то — одиночными вылазками.

В ходе боя силами 67-й мотострелковой дивизии, ВС РФ овладели четырьмя опорными пунктами и захватили 54 здания. За сутки потери противника составили 30 военнослужащих, в том числе 11 - с применением FPV-дронов. Уничтожена бронированная машина «Хаммер» производства США, грузовой автомобиль, три пикапа. Два дистанционно управляемых роботизированных комплекса и 11 пунктов управления БПЛА.

Наши войска уверенно продвигаются в Красном Лимане. Взятие города позволит использовать его территорию как крупный логистический центр при дальнейшем наступлении на Славянск.

Ранее российские бойцы освободили три села в Днепропетровской области всего за три дня. Таким образом группировка войск «Восток» сформировала плацдарм для дальнейшего наступления.