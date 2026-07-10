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Лихачев вновь призвал МАГАТЭ дать оценку атакам ВСУ на ЗАЭС и Энергодар

В отсутствие осуждения и даже намека на критику Киев идет на все более безрассудные действия, подчеркнул глава Росатома.
Владимир Рубанов 10-07-2026 15:23
© Фото: Victor, XinHua, Global Look Press

Глава Росатома Алексей Лихачев обратился к Международному агентству по атомной энергии с призывом дать оценку продолжающимся атакам ВСУ на Запорожскую АЭС и Энергодар. Об этом сообщили в госкорпорации по атомной энергии.

Десятого июля в Калининграде состоялся 13-й раунд консультаций между российской делегацией и МАГАТЭ по вопросам безопасности Запорожской атомной электростанции. Лихачев отметил, что с конца апреля значительно возросло количество ударов ВСУ по ЗАЭС, прилегающей территории и Энергодару. Украинская сторона, по словам Лихачева, все чаще прибегает к тактике запугивания. Это негативно сказывается на безопасности станции и ее сотрудников. В результате атак погибли семь человек, в том числе один работник ЗАЭС, а еще 40 получили ранения.

Лихачев снова призвал МАГАТЭ публично осудить действия Киева, направленные против ЗАЭС. Он подчеркнул, что в отсутствие осуждения и даже намека на критику Киев идет на все более безрассудные действия.

В разговоре также обсуждались меры по восстановлению электроснабжения ЗАЭС. Гендиректор Росатома обратил внимание на значительные усилия, приложенные Минобороны России, Росгвардией и компанией «Россети» совместно с персоналом станции для ремонта высоковольтной линии электропередачи «Днепровская». Однако, несмотря на эти усилия, украинская сторона до сих пор не подключила отремонтированную линию к ЗАЭС.

Кроме того, участники встречи обсудили вопросы постоянного присутствия экспертов МАГАТЭ на станции и их ротации. Были рассмотрены конкретные шаги для повышения эффективности информационного обмена и освещения текущей ситуации на ЗАЭС и в Энергодаре.

#Украина #ВСУ #Росатом #МАГАТЭ #Алексей Лихачев #энергодар #Запорожская АЭС #заэс #рафаэль гросси
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