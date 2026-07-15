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Вучич отказался подписывать антироссийскую декларацию в Киеве

В документе содержатся положения о необходимости усиления санкционного давления на Россию.
Дарья Неяскина 15-07-2026 19:50
© Фото: Kremlin PoolGlobal Look Press

Президент Сербии Александар Вучич отказался присоединиться к итоговой антироссийской декларации пятого саммита Украины и государств Юго-Восточной Европы, состоявшегося в среду в Киеве. Об этом пишет сербское издание «Политика».

По информации газеты, сербский лидер, принимавший участие во встрече, не поставил подпись под итоговым документом. Таким образом, Сербия стала единственной страной среди участников саммита, которая не поддержала принятую декларацию.

Как отмечает «Политика», в документе содержатся положения о необходимости усиления санкционного давления на Россию, продолжения военной и финансовой помощи Украине, а также поддержки ее курса на евроатлантическую интеграцию.

Ранее Александр Вучич вместе с другими европейскими лидерами прибыл с визитом в Киев в честь Дня украинской государственности. 

Президент Сербии заявлял, что предал бы душу соотечественников, если бы ввел санкции против России. Сербский лидер отметил, что отказ от антироссийских санкций за 4,5 года руководства страной привел к потере большого количества денег и упущению многих возможностей. В то же время он подчеркнул решимость бороться «за душу своего народа».

#в стране и мире #Сербия #Украина #Киев #Европа #санкции #Саммит #Александр Вучич #Декларация #антироссийская декларация
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