Вучич заявил, что «предал бы душу сербов» вводом санкций против РФ

По словам сербского лидера, Белград, отказываясь вводить санкции против Москвы, теряет огромное количество возможностей.
Глеб Владовский 06-05-2026 04:30
© Фото: Roman Naumov URA.RU Globallookpress

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что предал бы душу соотечественников, если бы ввел санкции против России. Об этом сообщил aif.ru.

«Если бы мы ввели санкции против России, на улицу бы никто не вышел, а я бы стал (для западных стран - Прим. ред.) самым демократическим президентом. Но я бы предал душу нашего народа», - сказал он в эфире телеканала Informer.

Сербский лидер отметил, что отказ от антироссийских санкций за 4,5 года руководства страной привел к потере большого количества денег и упущению многих возможностей. В то же время он подчеркнул решимость бороться «за душу своего народа».

Ранее бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин рассказал, что страна сможет присоединиться к Евросоюзу при условии, что Белград предоставит военнослужащих для ведения боевых действий против России.

#в стране и мире #Сербия #Александр Вучич #Санкции против России
