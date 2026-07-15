МВД объяснило порядок отмены штрафов за парковку у АЗС

МВД России отменит штрафы за нарушения правил парковки, которые получили автомобилисты, ожидавшие свою очередь на АЗС. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

По ее словам, решения об отмене постановлений будут приниматься после поступления обращений от водителей в соответствии с действующим законодательством.

«В случае обращений граждан по каждому такому постановлению во всех региональных подразделениях Госавтоинспекции будут приниматься решения об их отмене с учетом малозначительности совершенного правонарушения или действий водителя в условиях крайней необходимости», - пояснила официальный представитель МВД.

Поводом для объяснений стали ситуации, когда автомобилисты в Саратовской области получили штрафы за неправильную парковку во время ожидания топлива в очередях на АЗС. Нарушения были зафиксированы с помощью автоматических комплексов фиксации. В региональном управлении Госавтоинспекции сообщили, что с 1 июля такие нарушения больше не учитываются и не должны становиться основанием для привлечения водителей к ответственности.

Ранее в МЧС опровергли сообщения о скором введении запрета на использование мобильных телефонов на территории автозаправочных станций. Пресс-служба ведомства сообщила, что порядок обеспечения пожарной безопасности на АЗС определяется комплексом соответствующих правил, не предусматривающих подобного запрета.