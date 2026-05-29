В МЧС опровергли запрет на использование мобильных телефонов на АЗС

В МЧС опровергли сообщения о скором введении запрета на использование мобильных телефонов на территории автозаправочных станций. Пресс-служба ведомства сообщила «Звезде», что порядок обеспечения пожарной безопасности на АЗС определяется комплексом соответствующих правил, не предусматривающих подобного запрета.

«Действующая нормативная база не предусматривает прямого запрета на использование средств мобильной связи на территории автозаправочных станций. МЧС России не рассматривает введение такого запрета», - сообщили в МЧС России.

Ранее в ряде изданий сообщили, что с 1 июня разговор по телефону вне салона автомобиля на территории АЗС может послужить основанием для отказа в обслуживании. Якобы МЧС ужесточает противопожарные требования из-за риска образования случайной искры вблизи колонки. Исключением будет только оплата по QR-коду на терминале.

На этой неделе также стало известно, что на автозаправках Московской области запретят продавать бензин несовершеннолетним. Это должно снизить аварийность на дорогах с участием спортивной мототехники, питбайков и квадроциклов, популярных среди подростков. По данным ГИБДД, за последние три года количество таких аварий выросло в четыре раза. В прошлом году произошло 290 ДТП, в них пострадали 147 человек.

Мособлдума также рассмотрит законопроект о штрафах за нарушение запрета на продажу топлива. Для граждан их величина составит 5 000 рублей, для должностных лиц - 50 тысяч, а для юридических - 100 тысяч. Запрет на продажу топлива детям вступит в силу с 1 сентября 2026 года.