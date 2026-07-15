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Два россиянина и компания из РФ попали под новые санкции США

Также в список включены гражданка Италии и гражданин Ирана
Дарья Неяскина 15-07-2026 18:43
© Фото: Valerie Plesch, dpa, Global Look Press

Соединенные Штаты ввели санкции против двух граждан России и одной российской компании, объяснив решение необходимостью противодействия терроризму. Информация об этом опубликована на сайте Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США.

Согласно уведомлению ведомства, под санкции попали граждане РФ Вадим Дружбин и Мария Селина. Также в список включены гражданка Италии и гражданин Ирана. Кроме того, американские ограничения затронули российскую компанию Avratek, а также еще две организации, зарегистрированные в Иране и Нигерии.

Ранее МИД России рекомендовал россиянам быть крайне осторожными при поездках в Таиланд из-за риска задержания или ареста по запросам США. Ведомство предупредило граждан о необходимости проявлять бдительность как во время туристических поездок, так и при деловых визитах в Таиланд. Это связано с тем, что США активно проводят спецоперации для задержания россиян, находящихся на территории этой страны.

Также в министерстве отметили, что между королевством и США действует договор о совместной выдаче преступников. МИД России подчеркнул, что маховик карательного правосудия Вашингтона особенно интенсивно набирает обороты после начала специальной военной операции. 

#в стране и мире #италия #сша #санкции #Иран #россияне #минфин #санкции США #противодействие терроризму #российская компания
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