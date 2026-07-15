Расчет Д-20 разрушил пункт управления дронами в Сумской области

Артиллерийский расчет 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты группировки войск «Север» уничтожил пункт управления беспилотниками ВСУ в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, цель была обнаружена во время воздушной разведки. Операторы беспилотников выявили и идентифицировали пункт управления, с которого координировались полеты и применение ударных дронов украинских боевиков.

Полученные координаты в режиме реального времени передали артиллеристам. После получения целеуказания расчет буксируемого орудия Д-20 нанес удар по выявленному объекту. В Минобороны заявили, что пункт управления беспилотными летательными аппаратами был уничтожен точным попаданием.

В ведомстве отметили, что тесное взаимодействие операторов разведывательных БПЛА и артиллерийских подразделений позволяет оперативно выявлять важные объекты противника и наносить по ним удары. Уничтожение пункта управления беспилотниками лишило украинские подразделения возможности координировать применение ударных дронов на данном участке линии боевого соприкосновения, а также снизило их возможности по ведению боевых действий.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.