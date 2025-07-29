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Расчет Д-20 двумя выстрелами уничтожил боевиков ВСУ в укрытии у Часова Яра

Двумя точными выстрелами из Д-20 бойцы поразили живую силу противника, затем штурмовые группы зачистили опорный пункт.
2025-07-29 05:00:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Артиллерийские расчеты Ивановских и Костромских десантников уничтожили скопление боевиков ВСУ в лесном массиве на окраине Часова Яра. Минобороны России опубликовало кадры поражения цели.

Украинские боевики оборудовали опорный пункт с огневыми точками и укрытиями в лесопосадке на окраине города. Оттуда они вели прицельный огонь, мешая нашим военнослужащим продвинуться вперед. Координаты опорника передали на пункт управления артиллерией.

Расчет 152-мм орудия Д-20 нанес удар. Личный состав ВСУ оказался уничтожен двумя точными выстрелами, о чем говорят данные объективного контроля. После этого наши штурмовики смогли зайти на опорный пункт и зачистить его.

«Сейчас цель была - вскрытый блиндаж противника. Нанесли огневое поражение», - сообщил командир батареи с позывным Тор.

Ранее российские БПЛА «Герань-2» уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в районе острова Хортица. Кадры ударов показало Министерство обороны России.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#ВСУ #Опорный пункт #д-20 #часов яр
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