МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В США заявили о возможности оттепели с РФ после урегулирования на Украине

Соединенные Штаты также оценили шанс восстановления торгово-экономического сотрудничества Москвы и Вашингтона.
Дарья Неяскина 15-07-2026 17:11
© Фото: Sergey Elagin, Business Online, Global Look Press

Урегулирование украинского конфликта может стать фактором для улучшения отношений между Россией и США, а также способствовать восстановлению торгово-экономического взаимодействия двух стран. Такое мнение выразил экс-председатель комиссии по ценным бумагам и биржам Джей Клейтон, которого президент США Дональд Трамп выдвинул на должность директора Национальной разведки.

По словам Клейтона, устойчивое завершение украинского конфликта способно создать условия для снижения напряженности между двумя странами и открыть возможности для развития двусторонних геополитических и коммерческих связей.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва получает от Вашингтона сигналы о готовности США продолжить посреднические усилия по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, в настоящее время ситуация в зоне Персидского залива остается приоритетом для США, поэтому украинская тематика временно отошла на второй план.

Напомним, что 4 июля состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и Дональда Трампа, в котором затронули тему Украины. 

#Москва #Россия #в стране и мире #сша #Дональд Трамп #Вашингтон #отношения #нацразведка #украинский конфликт #Джей Клейтон
Последние выпуски программ
Фильмы онлайн
1
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
2
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
3
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
4
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
5
УБИМ. Три машины в одной броне
6
Наземные беспилотники инженерных войск
7
БПЛА для войск БПС
8
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
9
Боевая подготовка призывников
10
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 