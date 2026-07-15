В США заявили о возможности оттепели с РФ после урегулирования на Украине

Урегулирование украинского конфликта может стать фактором для улучшения отношений между Россией и США, а также способствовать восстановлению торгово-экономического взаимодействия двух стран. Такое мнение выразил экс-председатель комиссии по ценным бумагам и биржам Джей Клейтон, которого президент США Дональд Трамп выдвинул на должность директора Национальной разведки.

По словам Клейтона, устойчивое завершение украинского конфликта способно создать условия для снижения напряженности между двумя странами и открыть возможности для развития двусторонних геополитических и коммерческих связей.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва получает от Вашингтона сигналы о готовности США продолжить посреднические усилия по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, в настоящее время ситуация в зоне Персидского залива остается приоритетом для США, поэтому украинская тематика временно отошла на второй план.

Напомним, что 4 июля состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и Дональда Трампа, в котором затронули тему Украины.