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Комиссар павильона России: Европа наказала Венецианскую биеннале за отказ от цензуры

Венецианская биеннале является одним из крупнейших международных культурных мероприятий, где страны представляют собственные национальные экспозиции.
Дарья Неяскина 15-07-2026 17:45
© Фото: Karlheinz Irlmeier, httpimagebroker.com#search, Global Look Press

Европейская комиссия отказалась выделять Венецианской биеннале грант в размере €2 млн после решения открыть российский павильон. В ЕК объяснили такой шаг тем, что культура, по мнению ведомства, должна соответствовать принципам демократии.

Комиссар павильона России на Венецианской биеннале Анастасия Карнеева в беседе со Zvezdanews заявила, что сама выставка не занимается утверждением или приглашением национальных павильонов, поскольку каждая страна самостоятельно принимает решение об участии.

«Это общеизвестный факт, что биеннале не приглашает и не утверждает национальные павильоны. Каждая страна самостоятельно решает, участвовать ей или нет. Это публично опубликованные правила биеннале, регуляторы и т. д.», - сказала Карнеева.

По ее словам, призывы Еврокомиссии не допустить открытия российского павильона выглядят как попытка давления на организаторов выставки.

«Европейская комиссия призвала не дать павильону открыться, выглядит это так, что Европа сейчас наказывает биеннале за то, что они отказались совершить акт цензуры. Но что ж, по всей видимости, такую свободу, по их словам, защищают лидеры Европы», - отметила комиссар российского павильона.

Венецианская биеннале является одним из крупнейших международных культурных мероприятий, где страны представляют собственные национальные экспозиции.

В марте этого года Европейская комиссия пригрозила приостановить или полностью прекратить грантовую поддержку Венецианской биеннале в случае участия России в выставке. Комиссары по технологиям и культуре подчеркнули, что решение фонда биеннале возобновить работу российского павильона после четырехлетнего перерыва несовместимо с коллективной реакцией ЕС на действия России на Украине.

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