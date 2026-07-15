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В ДНР будут заочно судить британского наемника, воевавшего за ВСУ

Джеймс Ричард Тейлор заочно обвиняется по статье о наемничестве. Тейлор объявлен в международный розыск, заочно арестован.
Андрей Аркадьев 15-07-2026 16:58
© Фото: Генпрокуратура России

Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 41-летнего гражданина Великобритании Джеймса Ричарда Тейлора. Его обвиняют в участии в вооруженном конфликте в качестве наемника, сообщили в Генпрокуратуре России.

По версии следствия, весной 2022 года Тейлор приехал на Украину, вступил в Интернациональный легион, прошел военную подготовку, получил оружие и экипировку, после чего участвовал в боевых действиях против российских военнослужащих. Как утверждают следователи, в январе 2026 года британец перешел в 475-й отдельный штурмовой полк Сухопутных войск ВСУ, где продолжил участвовать в боевых действиях до весны того же года.

По данным прокуратуры, за это время он получил вознаграждение, эквивалентное четырем миллионам рублей. Тейлору заочно предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 359 УК РФ («Участие наемника в вооруженном конфликте»). Он объявлен в международный розыск, а суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу.

Ранее 2-й Западный окружной военный суд заочно приговорил к 20 годам лишения свободы гражданина Литвы и журналиста LRT Элдорадаса Бутримаса. По версии Следственного комитета России, он организовывал сбор средств на автомобили для иностранных наемников и подразделений ВСУ, а также участвовал в их доставке. После вынесения приговора Бутримас был объявлен в международный розыск.

#в стране и мире #ДНР #ВСУ #Британия #Наемники #суд #Уголовное дело #обвинение #генпрокуратура #интернациональный легион #СВО
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