Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 41-летнего гражданина Великобритании Джеймса Ричарда Тейлора. Его обвиняют в участии в вооруженном конфликте в качестве наемника, сообщили в Генпрокуратуре России.

По версии следствия, весной 2022 года Тейлор приехал на Украину, вступил в Интернациональный легион, прошел военную подготовку, получил оружие и экипировку, после чего участвовал в боевых действиях против российских военнослужащих. Как утверждают следователи, в январе 2026 года британец перешел в 475-й отдельный штурмовой полк Сухопутных войск ВСУ, где продолжил участвовать в боевых действиях до весны того же года.

По данным прокуратуры, за это время он получил вознаграждение, эквивалентное четырем миллионам рублей. Тейлору заочно предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 359 УК РФ («Участие наемника в вооруженном конфликте»). Он объявлен в международный розыск, а суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу.

Ранее 2-й Западный окружной военный суд заочно приговорил к 20 годам лишения свободы гражданина Литвы и журналиста LRT Элдорадаса Бутримаса. По версии Следственного комитета России, он организовывал сбор средств на автомобили для иностранных наемников и подразделений ВСУ, а также участвовал в их доставке. После вынесения приговора Бутримас был объявлен в международный розыск.