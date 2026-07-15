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Литовского журналиста осудили за материальное обеспечение наемников

Элдорадас Бутримас признан виновным по статьям о материальном обеспечении наемников, финансировании терроризма и незаконном пересечении госграницы России.
Андрей Аркадьев 15-07-2026 14:03
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Гражданина Литвы, журналиста Литовского национального радио и телевидения (LRT) Элдорадаса Бутримаса заочно приговорил к 20 годам лишения свободы 2-й Западный окружной военный суд. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

По версии следствия, Бутримас признан виновным в материальном обеспечении наемников, финансировании терроризма и незаконном пересечении государственной границы РФ. В ведомстве заявили, что соответствующий приговор был вынесен на основании собранных Главным следственным управлением СК доказательств.

Как утверждают в Следственном комитете, в апреле и октябре 2024 года журналист публиковал в администрируемом им аккаунте в запрещенной в России социальной сети сообщения о сборе средств на покупку автомобилей для граждан Литвы Альбертаса Глазаускаса и Раймондаса Урвикиса, которые, по данным ведомства, являются наемниками Интернационального легиона. Они принимали участие в боевых действиях на стороне Украины против российских военнослужащих, а также представителей силовых структур ДНР и ЛНР.

Следствие также считает, что сообщник Бутримаса Валдас Барткевичюс приобрел и передал указанным лицам два автомобиля. Кроме того, Бутримас размещал публикации о сборе средств на приобретение автомобилей для подразделений ВСУ, участвовавших в террористической деятельности на территории Курской области. По данным ведомства, вместе с Барткевичюсом он доставил украинским подразделениям еще три автомобиля. В Следственном комитете сообщили, что после вынесения приговора Бутримас объявлен в международный розыск.

В ведомстве также напомнили, что ранее, в 2025 году, Альбертас Глазаускас и Раймондас Урвикис были заочно приговорены к 14 годам лишения свободы каждый по обвинению в участии наемников в вооруженном конфликте. Валдас Барткевичюс ранее также был заочно осужден на 23 года лишения свободы по ряду статей, включая публичное оправдание терроризма, финансирование терроризма, незаконное пересечение государственной границы РФ и мародерство.

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