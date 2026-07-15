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На Украине изменят надпись на банкноте из-за ассоциации с Россией

Отмечается, что юридических нарушений нет.
Вероника Левшина 15-07-2026 16:24
© Фото: Frank Hammerschmidt, dpa, Global Look Press

Надпись на новой банкноте номиналом 2 000 гривен изменят из-за сходства с шрифтом, который придумал российский дизайнер. Об этом в соцсети Facebook* сообщил глава Нацбанка Украины Андрей Пышный.

«В профессиональном сообществе возникла дискуссия относительно каллиграфии номинала - ее стилистику связывают с адаптацией шрифта, сделанной когда-то русским дизайнером», - написал Пышный.

Отмечается, что юридических нарушений нет. Однако надпись на банкноте все равно изменят. 

Ранее Банк России показал обновленную купюру номиналом в 100 рублей. Банкнота посвящена Центральному федеральному округу.

* Деятельность компании Meta Platforms  Inc. по реализации социальной сети Facebook признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

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