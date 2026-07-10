МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Банк России показал обновленную купюру номиналом в 100 рублей

Банкнота посвящена Центральному федеральному округу.
Анастасия Митина 10-07-2026 11:21
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В России ввели в обращение обновленную банкноту номиналом 100 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России.

«Банк России 10 июля 2026 года вводит в обращение модернизированную банкноту номиналом 100 рублей выпуска 2026 года», - говорится в сообщении пресс-службы банка в Telegram-канале.

Банкнота посвящена Центральному федеральному округу. На лицевой стороне изображен фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами. На оборотной - Ржевский мемориал Советскому солдату.

Основными цветами купюры стали оливковый и оранжевый. Банкнота изготовлена на хлопковой бумаге белого цвета. В нее внедрены защитные волокна двух типов - цветные с чередующимися участками красного и синего цвета и волокна серого цвета.

Ранее Центробанк России выпустил в обращение памятную серебряную монету, посвященную ордену Славы. Ее номинал составил три рубля.

#Россия #Банк России #купюра #банкнота
Последние выпуски программ
Фильмы онлайн
1
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
2
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
3
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
4
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
5
УБИМ. Три машины в одной броне
6
Наземные беспилотники инженерных войск
7
БПЛА для войск БПС
8
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
9
Боевая подготовка призывников
10
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 