Банк России показал обновленную купюру номиналом в 100 рублей

В России ввели в обращение обновленную банкноту номиналом 100 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России.

«Банк России 10 июля 2026 года вводит в обращение модернизированную банкноту номиналом 100 рублей выпуска 2026 года», - говорится в сообщении пресс-службы банка в Telegram-канале.

Банкнота посвящена Центральному федеральному округу. На лицевой стороне изображен фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами. На оборотной - Ржевский мемориал Советскому солдату.

Основными цветами купюры стали оливковый и оранжевый. Банкнота изготовлена на хлопковой бумаге белого цвета. В нее внедрены защитные волокна двух типов - цветные с чередующимися участками красного и синего цвета и волокна серого цвета.

Ранее Центробанк России выпустил в обращение памятную серебряную монету, посвященную ордену Славы. Ее номинал составил три рубля.