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Сийярто променял депутатское кресло на китайский автоконцерн

Экс-глава МИД займет высокую должность в китайской автомобильной компании BYD.
Вероника Левшина 15-07-2026 15:53
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press, Global Look Press

Бывший министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ушел с поста депутата национального парламента. Он займет высокую должность в китайской автомобильной компании BYD. Об этом Сийярто сообщил в соцсети Facebook*.

Он назвал компанию одной из ведущих в мировой экономике. По словам Сийярто, «BYD - одна из крупнейших историй успеха в автомобильной отрасли за последние 20 лет».

«С сегодняшнего дня я продолжу работать в качестве руководителя группы, ответственного за внешние связи и развитие новых направлений бизнеса», - поделился он.

Петер Сийярто занимал пост главы МИД Венгрии с сентября 2014 года. После поражения партии «ФИДЕС - Венгерский гражданский союз» на парламентских выборах 12 апреля Сийярто вошел в состав парламента в качестве депутата.

* Деятельность компании Meta Platforms  Inc. по реализации социальной сети Facebook признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

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