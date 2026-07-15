Сийярто променял депутатское кресло на китайский автоконцерн

Бывший министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ушел с поста депутата национального парламента. Он займет высокую должность в китайской автомобильной компании BYD. Об этом Сийярто сообщил в соцсети Facebook*.

Он назвал компанию одной из ведущих в мировой экономике. По словам Сийярто, «BYD - одна из крупнейших историй успеха в автомобильной отрасли за последние 20 лет».

«С сегодняшнего дня я продолжу работать в качестве руководителя группы, ответственного за внешние связи и развитие новых направлений бизнеса», - поделился он.

Петер Сийярто занимал пост главы МИД Венгрии с сентября 2014 года. После поражения партии «ФИДЕС - Венгерский гражданский союз» на парламентских выборах 12 апреля Сийярто вошел в состав парламента в качестве депутата.

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