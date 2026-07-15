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Семьи погибших британки и канадки требуют от Украины расследовать продажу опасного химиката

Родственники погибших настаивают на привлечении виновных к ответственности.
Дарья Неяскина 15-07-2026 15:05
© Фото: Jens Kalaene, dpa, Global Look Press

Родственники погибших из Великобритании и Канады призывают украинские власти принять меры в отношении продавца химического вещества, которое стало причиной нескольких смертей. Об этом сообщил телеканал CTV.

Согласно данным телеканала, 23-летняя жительница Великобритании Грейс Притчард скончалась после употребления вещества, полученного в посылке с обратным адресом из Украины. Похожий случай произошел в канадской Оттаве, где погибла 22-летняя Аннек Дальин О'Грейди. Как утверждается, она приобрела точно такой же химикат через украинский интернет-ресурс.

Продавец позиционировал товар как пищевой консервант и регулярно отправлял его покупателям в Канаду. При этом украинские правоохранительные органы заявляют, что данное вещество не относится к категории наркотических средств и его продажа не запрещена законом.

В настоящее время британская полиция продолжает расследование и взаимодействует с украинскими коллегами. Родственники погибших настаивают на привлечении виновных к ответственности.

Ранее Служба внешней разведки РФ сообщила, что украинские силовые структуры намеренно закрывают глаза на нарастающие объемы наркотрафика из Латинской Америки в Европу через территорию страны. Отмечается, что Украина их привлекает как транзитная зона с минимальным контролем на границах и таможне.

#в стране и мире #Украина #Киев #наркотики #Великобритания #Канада #химикаты #химические вещества #полиция Великобритании #украинский сайт
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