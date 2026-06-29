Украинские силовые структуры намеренно закрывают глаза на нарастающие объемы наркотрафика из Латинской Америки в Европу через территорию страны. Об этом сообщает Служба внешней разведки РФ (СВР).

В СВР считают, что Киев рассчитывает пополнить бюджет за счет дополнительных доходов на фоне сокращения финансовой помощи от западных партнеров. Кроме того, местные власти используют связи с наркокартелями для вербовки иностранных наемников в Вооруженные силы Украины.

Латиноамериканские преступные группировки со своей стороны ищут новые каналы сбыта своих товаров, включая фентанил, из-за ужесточения борьбы с наркотиками в США. Украина их привлекает как транзитная зона с минимальным контролем на границах и таможне. Основными узлами перевалки называются порты Одесской области, откуда грузы направляются в Европу через Польшу, Молдавию и Румынию. Также картели проявляют интерес к нелегальному обороту оружия на украинской территории.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере пять подразделений латиноамериканских наемников воюют в рядах ВСУ. Согласно полученным данным на порталах по вербовке наемников и страницах в соцсетях, на Украине существуют батальон имени Симона Боливара, подразделение «Специальная латинская бригада», отряд мексиканцев Miquiztli Force, а также португалоязычная рота «Змей» и батальон Tormenta Hispana.