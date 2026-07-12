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Соцфонд проиндексирует накопительные пенсии с 1 августа

Отмечается, что индексация превысит уровень инфляции более чем в три раза, по итогам прошлого года она составила 5,6%.
Сергей Дьячкин 12-07-2026 06:40
© Фото: Elena Mayorova, Global Look Press, Global Look Press

Социальный фонд России с 1 августа проведет ежегодный перерасчет накопительных пенсий, выплаты увеличатся на 17,3%.  Об этом рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«В этом году, согласно информации Социального фонда России, повышение накопительных пенсий будет осуществлено на 17,3 процента», - цитирует Балынина агентство РИА Новости.

Отмечается, что это превышает уровень инфляции более чем в три раза. По итогам прошлого года она составила 5,6 процента.

 Финансист уточнил, что перерасчет будет произведен автоматически. Подавать заявления пенсионерам не потребуется. По словам Балынина, пенсионные накопления можно получить в виде накопительной пенсии, срочной пенсионной выплаты либо единовременной выплаты. Конкретный вариант зависит от тех условий, на которых формировались средства и от выбранного порядка получения.

Балынин объяснил, что право на выплаты возникает при достижении пенсионного возраста, установленного на уровне 2018 года, то есть 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Пенсионные накопления формируются за счет взносов работодателей, отчисляемых за сотрудников до 2014 года, а также за счет добровольных перечислений граждан с государственным софинансированием, средств материнского капитала и инвестиционного дохода.

Ранее Балынин рассказывал агентству о вступлении в силу приказа Минтруда РФ об утверждении перечня документов, необходимых для получения пенсий. Приказ вступает в силу 7 июля 2026 года. Он заменяет правила, которые действовали с 2021 года. Финансист пояснил, что новые правила коснутся страховых, накопительных и государственных пенсий, а также размера фиксированной выплаты к страховой пенсии. По словам Балынина, ключевые изменения заключаются в автоматизации процессов. Так, Соцфонд теперь будет самостоятельно запрашивать данные о стаже и заработке через Единую цифровую платформу.

С начала июля в России вступил в силу ряд изменений в законодательстве, направленных на усовершенствование системы выплат пенсий. Так, для пенсионеров Крайнего Севера, получающих выплаты дистанционно, через почту или на дом, больше не нужно ежегодно подтверждать место жительства. По новому порядку оформления надбавки, получение районного коэффициента доступно и без этого. Также был скорректирован сам механизм назначения пособий. Теперь главным источником данных о доходах россиян станет лицевой счет гражданина. Недостающие сведения будут направляться в Соцфонд только по запросу - в основном это касается декретов, больничных, пособий по уходу, а также выплат при рождении ребенка.

#в стране и мире #выплаты #индексация #пенсия #перерасчет пенсий #финансист #Соцфонд
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