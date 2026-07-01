Путин поддержал создание курского центра адаптивных видов спорта для ветеранов

Президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал инициативу о строительстве в Курской области ориентированного на участников СВО центра адаптивных видов спорта. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн.

По информации губернатора, учреждение будет направлено на помощь ветеранам специальной военной операции, получившим на фронте различные ранения и травмы.

«Чем сегодня живет Курская область и какая помощь крайне важна региону, доложил президенту России Владимиру Путину. Обратился к главе государства с рядом просьб. Президент поддержал нашу инициативу о строительстве центра адаптивных видов спорта», - рассказал чиновник в своем официальном канале в мессенджере «Макс».

Хинштейн отдельно отметил, что региону крайне важна поддержка главы государства, и жители Курской области ощущают ее буквально ежедневно.

Ранее президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Курской области Александром Хинштейном. Глава региона доложил об экономическом развитии области, мерах поддержки пострадавших от действий ВСУ жителей и промышленном потенциале.