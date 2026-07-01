МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин поддержал создание курского центра адаптивных видов спорта для ветеранов

Глава области Александр Хинштейн отметил, что его регион крайне нуждается в поддержке президента.
Тимур Юсупов 01-07-2026 05:14
© Фото: Алексей Сухоруков, РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал инициативу о строительстве в Курской области ориентированного на участников СВО центра адаптивных видов спорта. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн.

По информации губернатора, учреждение будет направлено на помощь ветеранам специальной военной операции, получившим на фронте различные ранения и травмы.

«Чем сегодня живет Курская область и какая помощь крайне важна региону, доложил президенту России Владимиру Путину. Обратился к главе государства с рядом просьб. Президент поддержал нашу инициативу о строительстве центра адаптивных видов спорта», - рассказал чиновник в своем официальном канале в мессенджере «Макс».

Хинштейн отдельно отметил, что региону крайне важна поддержка главы государства, и жители Курской области ощущают ее буквально ежедневно.

Ранее президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Курской области Александром Хинштейном. Глава региона доложил об экономическом развитии области, мерах поддержки пострадавших от действий ВСУ жителей и промышленном потенциале.

#Спорт #в стране и мире #Путин #Курская область #Владимир Путин #реабилитация #реабилитационный центр #Александр Хинштейн #ветераны СВО
1
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
2
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
3
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
4
УБИМ. Три машины в одной броне
5
Наземные беспилотники инженерных войск
6
БПЛА для войск БПС
7
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
8
Боевая подготовка призывников
9
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
10
Морской политех
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 